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Украина получит от Германии еще пять зенитных установок Gepard и РЛС COBRA

Фото: Германия передаст Украине зенитные установки Gepard и РЛС COBRA (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Германия в скором времени передаст Украине несколько единиц военной техники, среди которой зенитные установки и РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

В частности, правительство Германии анонсировало передачу пяти зенитных установок Gepard и радиолокационную станцию COBRA.

Напомним, что зенитная самоходная установка Gepard способна уничтожать воздушные цели на высоте от 100 м до 4 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземные цели на дальности до 4500 метров с места и в движении.

РЛС COBRA – это станция контрбатарейной борьбы, которая определяет координаты позиций артиллерии противника, миномётных батарей, а также самодельных ракетных установок. Кроме того, РЛС может рассчитывать точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь своих подразделений, а также оповещать их об угрозе огневого поражения.

Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие, которым можно обстреливать территорию России. Берлин не хочет, чтобы война переросла в совсем другой конфликт.

Напомним, Германия передала Украине суммарно 15 зенитных самоходных установок Gepard, а также более десятка гусеничных бронетранспортеров М113.

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