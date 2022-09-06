Украина получит от Германии еще пять зенитных установок Gepard и РЛС COBRA

В частности, правительство Германии анонсировало передачу пяти зенитных установок Gepard и радиолокационную станцию COBRA.

Напомним, что зенитная самоходная установка Gepard способна уничтожать воздушные цели на высоте от 100 м до 4 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземные цели на дальности до 4500 метров с места и в движении.

РЛС COBRA – это станция контрбатарейной борьбы, которая определяет координаты позиций артиллерии противника, миномётных батарей, а также самодельных ракетных установок. Кроме того, РЛС может рассчитывать точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь своих подразделений, а также оповещать их об угрозе огневого поражения.