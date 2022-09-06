RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна отримає від Німеччини ще п'ять зенітних установок Gepard і РЛС COBRA

Фото: Німеччина передасть Україні зенітні установки Gepard і РЛС COBRA (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Зокрема, уряд Німеччини анонсував передачу п'яти зенітних установок Gepard і радіолокаційну станцію COBRA.

Нагадаємо, що зенітна самохідна установка Gepard здатна знищувати повітряні цілі на висоті від 100 м до 4 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/сек, а також наземні цілі на дальності до 4500 метрів з місця і в русі.

РЛС COBRA - це станція контрбатарейної боротьби, яка визначає координати позицій артилерії противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, РЛС може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого ураження.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії. Берлін не хоче, щоб війна переросла в зовсім інший конфлікт.

Нагадавши, Німеччина передала Україні сумарно 15 зенітних самохідних установок Gepard, а також більше десятка гусеничних бронетранспортерів м113.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияВторгнення Росії до УкраїниВійськова допомогаДопомога Україні