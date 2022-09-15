Когда Украина может получить экстренную помощь от МВФ: ответ фонда

МВФ предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере 1,4 млрд долларов в случае, если исполнительный комитет фонда увидит в Украине формирование "продовольственного шока".

Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Международный валютный фонд может предоставить Украине экстренную помощь на сумму около 1,4 млрд долларов почти сразу после того, как исполнительный совет увидит маркеры формирования "продовольственного шокового окна", которое связывают с резким подорожанием продовольствия", - отметил Райс.

По его словам, представители МВФ встретились со своими украинскими коллегами в Сараево на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию сотрудничества. Результатом встречи станет создание специальной миссии, которая начнет технические обсуждения длительной полноценной программы финансирования Украины со стороны МВФ.