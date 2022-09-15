Коли Україна може отримати екстрену допомогу від МВФ: відповідь фонду

Фото: Україна може отримати від МВФ новий пакет фінансової допомоги (flickr.com)

МВФ надасть Україні новий пакет фінансової допомоги в розмірі 1,4 млрд доларів у разі, якщо виконавчий комітет фонду побачить в Україні формування "продовольчого шоку".

Про це заявив директор Департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.