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Україна отримає від ЄБРР майже півмільярда євро на ремонт доріг

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 15:17
Україна отримає від ЄБРР майже півмільярда євро на ремонт доріг
Фото: ремонт дороги (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Угоду мають підписати до кінця 2020 року

Наступного року Україна може отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) майже півмільярда євро на ремонт доріг. Угоду про фінансування мають підписати до кінця 2020 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави сподівається, що ЄБРР продовжить співпрацювати з Україною щодо фінансування розбудови доріг, залізничної інфраструктури та річкового транспорту.

"Міністерство інфраструктури та Укравтодор працюють над тим, щоб уже до кінця року підписати угоду на 450 млн євро, що дозволить наступного року приступити до реконструкції доріг", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні з'явиться кредитна програма для ремонту доріг; відповідний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Також РБК-Україна писало, що ремонт доріг в Україні погодився профінансувати державний "Укрексімбанк"; угода про надання першого траншу в розмірі 5,7 млрд гривень була підписана з Укравтодором.

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