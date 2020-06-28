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В Украине появится кредитная программа для ремонта дорог: президент подписал закон

Новости » Политика     28.06.2020 - 11:15
В Украине появится кредитная программа для ремонта дорог: президент подписал закон
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Бюджетный кодекс относительно эффективного финансирования развития дорожной отрасли. Этот закон позволит местным властям брать кредиты на ремонты дорог местного значения уже в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, 90% общего объема субвенции распределяется между соответствующими местными бюджетами (кроме бюджета города Киева) в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения.

Средства могут направляться на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах в размере не более 20% объема такой субвенции.

Также эти средства можно будет направить на погашение и обслуживание местного долга по местным внутренними и внешними заимствованиями, привлеченными для выполнения ремонтно-строительных работ.

Напомним, в 2019 году вступил в силу закон о перераспределении финансирования на ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что в Одесской области временно перекроют дамбу "Хаджибей" и, соответственно, движение по трассе Киев-Одесса.

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Автор: Анастасия Рокитна

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