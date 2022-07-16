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Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS

Фото: Украина получит две батареи современной ПВО NASAMS (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Противовоздушная оборона Украины получит две батареи зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире "Радио НВ" спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.

"Нам не две штуки пообещали, а две батареи. Мы понимаем, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и стоят за ним в очереди", - сказал он.

При этом Игнат отметил, что точное количество систем назвать невозможно.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", - сказал спикер командования ПС ВСУ.

Как сообщалось, наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной.

Напомним, 27 июня в Белом доме заявили, что США поставят Украине современные системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнили какие именно. По информации анонимного чиновника, администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS.

При этом украинские войска уже проходят подготовку по использованию норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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Оружие в Украине