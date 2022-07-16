Україна отримає дві батареї сучасної ППО NASAMS

"Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі", -- сказав він.

При цьому Ігнат зазначив, що точну кількість систем наразі назвати неможливо.

"Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів", – сказав спікер командування ПС ЗСУ.