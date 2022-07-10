В Минобороны объяснили, чего не хватает Украине для эффективной защиты неба от ракет РФ

Наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной. Власть уже ведет переговоры по этому вопросу с производителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире общенационального телемарафона представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По его словам, существует очередь на закупку этих комплексов и поскольку не было заявки Украины, то многие комплексы Украина не может получить. В то же время, положительное решение США, которые производят ракеты для этой системы, и норвежского производителя, дает "зеленый свет" для Украины.

Игнат напомнил, что работа Воздушных сил в условиях войны имеет свою специфику, ведь нужно постоянно перемещаться, чтобы избегать ракетных обстрелов.

"Воздушные силы работают в условиях войны с новыми подходами и в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага. Разведка врага работает. В таких условиях сегодня работает украинская ПВО. Эффективно? Безусловно, эффективно", - отметил он.

Игнат подчеркнул, что Украина не может существовать без прикрытия с воздуха. Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить украинцев от ракетных атак, поскольку передача истребителей, самолетов, это не быстрый процесс, хотя их "предоставят вот-вот, возможно позднее".