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В Минобороны объяснили, чего не хватает Украине для эффективной защиты неба от ракет РФ

Новина українською →
Украина, Воскресенье 10 июля 2022 12:25
В Минобороны объяснили, чего не хватает Украине для эффективной защиты неба от ракет РФ Фото: Фото: Украина ведет переговоры по получению современной ПВО NASAMS (МО Венгрии)
Автор: Наталия Гурковская

Наличие норвежской мобильной батареи зенитных ракет ПВО средней дальности NASAMS позволит серьезно усилить защиту воздушного пространства над Украиной. Власть уже ведет переговоры по этому вопросу с производителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире общенационального телемарафона представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

По его словам, существует очередь на закупку этих комплексов и поскольку не было заявки Украины, то многие комплексы Украина не может получить. В то же время, положительное решение США, которые производят ракеты для этой системы, и норвежского производителя, дает "зеленый свет" для Украины.

Игнат напомнил, что работа Воздушных сил в условиях войны имеет свою специфику, ведь нужно постоянно перемещаться, чтобы избегать ракетных обстрелов.

"Воздушные силы работают в условиях войны с новыми подходами и в условиях, когда нужно постоянно перемещаться, постоянно избегать ракетных атак врага. Разведка врага работает. В таких условиях сегодня работает украинская ПВО. Эффективно? Безусловно, эффективно", - отметил он.

Игнат подчеркнул, что Украина не может существовать без прикрытия с воздуха. Он добавил, что в первую очередь необходимо защитить украинцев от ракетных атак, поскольку передача истребителей, самолетов, это не быстрый процесс, хотя их "предоставят вот-вот, возможно позднее".

Напомним, 27 июня в Белом доме заявили, что США поставят Украине современные системы ПВО средней и большой дальности, но не уточнили какие именно. По информации анонимного чиновника, администрация Байдена приобретет для Украины NASAMS.

При этом украинские войска уже проходят подготовку по использованию норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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