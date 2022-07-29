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Україна отримає додатково понад 350 млн доларів від Канади

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Київ, П'ятниця 29 липня 2022 21:34
Україна отримає додатково понад 350 млн доларів від Канади Фото: Кабмін залучив додатковий кредит від Канади (kmu.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України схвалив залучення понад 350 млн доларів пільгового кредиту від Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сума пільгового кредиту буде збільшена на 351 млрд доларів - до 1,131 млрд.кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних витрат, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів.

Зазначимо, 17 червня від Канади надійшов 1 млрд канадських доларів (еквівалентно 0,773 млрд доларів США) кредиту на пільгових умовах. Термін погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Італії безвідсотковий кредит на 200 млн євро. Гроші підуть на заробітні плати для вчителів.

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Кабінет Міністрів України Канада
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