Украина получит быстрые тесты на выявление коронавируса, - Минздрав

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Быстрые тесты могут использоваться даже вне лабораторий

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 марта Минздрав ожидает получить быстрые тесты на выявление коронавируса. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий.

"10 числа мы ожидаем в наших лабораториях быстрые тесты на коронавирус. Быстрые тесты отличаются от тест-систем тем, что они могут использоваться даже за пределами лабораторий", - сказал он.

Замминистра рассказал, что у постели больного отбирается биологический материал и за 15-20 минут можно исключить или установить диагноз.

"Быстрые тесты потребуют подтверждения в лаборатории, но они могут более оперативно определять дальнейшую тактику поведения с больным", - добавил он.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом.

Также в СНБО призвали обратиться на "горячую линию" всех граждан, имеющих симптомы заболевания (повышенную температуру, кашель, стесненное дыхание, боли в мышцах), кто находился в Китае или контактировали с прибывшими гражданами из КНР.