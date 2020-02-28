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Україна отримає швидкі тести на виявлення коронавірусу, - МОЗ

Новини » Політика     28.02.2020 - 12:12
Україна отримає швидкі тести на виявлення коронавірусу, - МОЗ
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Швидкі тести можуть використовуватися навіть поза межами лабораторій

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 10 березня МОЗ очікує отримати швидкі тести на виявлення коронавірусу. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть поза межами лабораторій.

"10 числа ми очікуємо в наших лабораторіях швидкі тести на коронавірус. Швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть поза межами лабораторій", - сказав він.

Заступника міністра розповів, що біля ліжка хворого відбирається біологічний матеріал і за 15-20 хвилин можна виключити або встановити діагноз.

"Швидкі тести потребуватимуть підтвердження в лабораторії, але вони можуть більш оперативно визначати подальшу тактику поводження з хворим", - додав він.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України представила головні правила, яких варто дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом.

Також в РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, які мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, стиснуте дихання, болі в м'язах), хто перебував у Китаї або контактували з прибулими з громадянами КНР.

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