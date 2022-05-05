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Украина получит от Австрии еще 42 млн евро на гуманитарную помощь

Фото: Украина получит от Австрии еще 42 млн евро на гуманитарную помощь (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство иностранных дел Австрии заявило о выделении Украине еще 42 млн евро на гуманитарную помощь. Это будет самая крупная выплата за всю историю фонда ведомства - AKF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Австрии.

"Федеральное правительство предоставляет еще почти 46 миллионов средств из Фонда внешней катастрофы Министерства иностранных дел (AKF). Бюджет на гуманитарную помощь впервые в этом году превысил отметку в 100 миллионов евро. Это самая крупная выплата за всю историю 41,96 млн евро будет выделено на кампанию помощи "Соседи в беде", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с начала войны в Украине Австрия предоставила целый ряд экстренной помощи, включая предоставление 17,5 млн евро с AKF и доставку машин скорой помощи, шлемов, защитных жилетов и топлива.

"Минимум 15 млн евро из суммы для Украины запланированы на гуманитарную помощь женщинам и детям, 5 млн - для организаций, которые помогают принимать украинцев в Молдове", - подчеркнул канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Напомним, Еврокомиссия приняла новый пакет помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине. Он предусматривает выделение дополнительных 200 млн евро.

Добавим, в начале марта ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи украинским беженцам в размере пол миллиарда евро.

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АвстрияГуманитарная помощьВойна России против Украины