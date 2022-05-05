Україна отримає від Австрії ще 42 млн євро на гуманітарну допомогу

"Федеральний уряд надає ще майже 46 мільйонів коштів із Фонду зовнішнього катастрофи Міністерства закордонних справ (AKF). Бюджет на гуманітарну допомогу вперше цього року перевищив позначку в 100 мільйонів євро. Це найбільша виплата за всю історію 41,96 млн євро буде виділено на кампанію допомоги "Сусіди в біді", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що від початку війни в Україні Австрія надала цілий ряд екстреної допомоги, включаючи надання 17,5 млн євро з AKF і доставку машин швидкої допомоги, шоломів, захисних жилетів і палива.

"Щонайменш 15 млн євро з суми для України заплановані на гуманітарну допомогу жінкам і дітям, 5 млн - для організацій, які допомагають приймати українців у Молдові", - підкреслив канцлер Австрії Карл Нехаммер.

Нагадаємо, Єврокомісія прийняла новий пакет допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб в Україні. Він передбачає виділення додаткових 200 млн євро.

Додамо, на початку березня ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі пів мільярда євро.

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