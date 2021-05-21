Украина получит 50 млн евро от ЕИБ на проведение COVID-вакцинации

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации . Средства наше государство получит от Европейского инвестиционного банка.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В постановлении (о мерах по борьбе с коронавирусом, - ред.) определено, что мы должны вакцинировать 40% за средства госбюджета. Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем совершенно бесплатно. Спасибо народным депутатам за достаточное выделение средств, а именно 10 млрд гривен из государственного бюджета", - отметил глава Кабинета министров.

Он также анонсировал привлечение средств на вакцинацию от Всемирного банка и ЕИБ.

"Есть соглашение со Всемирным банком, кроме этого, на 90 млн долларов, из которых будет часть использована на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию в государстве", - сказал премьер-министр.