Україна отримає 300 млн євро кредиту на енергоефективність

Фото: Європейський інвестиційний банк

Проект повинен підвищити енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень і шкіл

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надасть Україні кредит на 300 мільйонів євро для підвищення енергоефективності громадських будівель. Угода підписана у вівторок, 2 червня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Так, ЄІБ і Міністерство розвитку громад підписали договір про співпрацю у підготовці проекту з енергоефективності громадських будівель в Україні. Договір підписали напередодні зустрічі донорів Трастового фонду Східного партнерства технічної допомоги (EPTATF). Фонд надасть 150 тисяч євро для підготовки проекту.

Пізніше Україна отримає кредит на 300 млн євро від ЄІБ з тривалим терміном погашення.

Очікується, що проект підвищить енергоефективність 1000 будівель, переважно дитсадків, лікарень і шкіл, а 2,5 млн жителів України відчують ці зміни. Термомодернізацію здійснюватимуть шляхом встановлення сучасного обладнання з енергоефективності, лічильників та систем управління, модернізації систем опалення, вентиляції та освітлення тощо.

Голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загін заявив, що угода "зумовить економію енергії з позитивним впливом на зміни клімату і скоротить витрати на опалення та залежність України від імпорту енергії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ найближчим часом закупить кілька сотень апаратів штучної вентиляції легенів експертного класу на гроші, виділені ЄІБ.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці березня Україна звернулася до ЄІБ за кредитом на 40 млн євро для боротьби з коронавірусом.

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Автор: Максим Зайченко