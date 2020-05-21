ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестбанка

Новости » Медицина     21.05.2020 - 16:27
Минздрав закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестбанка
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Планируется закупка аппаратов ИВЛ экспертного класса

Министерство здравоохранения в ближайшее время закупит несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса. Закупки будут совершаться на средства, выделенные Европейским инвестиционным банком.

Об этом во время рабочей поездки в Черновицкую область заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будет закуплено несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что совместно с премьер-министром и президентом обсуждается возможность повышения заработной платы медработникам в среднем на 50% до конца года.

Напомним, в конце марта Украина обратилась в ЕИБ за кредитом для борьбы с коронавирусом. Сумма кредита может составить 40 млн евро.

Также сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Европейский инвестиционный банкМинистерство здравоохранения Украинызакупки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь