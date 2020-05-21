Минздрав закупит несколько сотен аппаратов ИВЛ на средства Европейского инвестбанка

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Планируется закупка аппаратов ИВЛ экспертного класса

Министерство здравоохранения в ближайшее время закупит несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса. Закупки будут совершаться на средства, выделенные Европейским инвестиционным банком.

Об этом во время рабочей поездки в Черновицкую область заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Уже в ближайшее время на средства Европейского инвестиционного банка будет закуплено несколько сотен аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса и мобильные рентген-установки", - сказал Степанов.

Также министр отметил, что совместно с премьер-министром и президентом обсуждается возможность повышения заработной платы медработникам в среднем на 50% до конца года.

Напомним, в конце марта Украина обратилась в ЕИБ за кредитом для борьбы с коронавирусом. Сумма кредита может составить 40 млн евро.

Также сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) создаст Европейский гарантийный фонд в размере 25 млрд евро для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Созданный фонд позволит увеличить поддержку европейских компаний во всех странах ЕС.

Автор: Игорь Литвиненко