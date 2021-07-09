Украина может получить 300 млн евро кредита от ЕИБ: Раде рекомендуют принять закон

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский союз рекомендует Верховной раде принять закон о получении Украиной кредита на 300 млн евро на термомодернизацию общественных зданий. Средства предоставит Европейский инвестиционный банк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
Речь идет о законопроекте №0104 о ратификации финансового соглашения между Украиной и ЕИБ.
Средства направят на термомодернизацию почти тысячи общественных зданий в Украине, в частности, школ, культурных центров, детских садов и больниц.
"Реализация проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" позволит не допустить более миллиона тонн выбросов CO2 в окружающую среду и принесет пользу более 2,5 млн граждан. Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу и в целом проект закона №0104 о ратификации соглашения с ЕИБ", - говорится в сообщении.