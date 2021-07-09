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Україна може отримати 300 млн євро кредиту від ЄІБ: Раді рекомендують ухвалити закон

Автор: Юлія Струк

Комітет з питань інтеграції України до Європейського союзу рекомендує Верховній раді ухвалити закон щодо отримання Україною кредиту на 300 млн євро на термомодернізацію громадських будівель. Кошти надасть Європейський інвестиційний банк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Йдеться про законопроект №0104 про ратифікацію фінансової угоди між Україною та ЄІБ.

Кошти направлять на термомодернізацію майже тисячі громадських будівель в Україні, зокрема, шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.

"Реалізація проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" дасть змогу не допустити понад мільйон тонн викидів CO2 у довкілля та принесе користь понад 2,5 мільйонам громадян. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу та в цілому проект закону №0104 щодо ратифікації угоди з ЄІБ", - сказано у повідомленні.

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