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Украина получит 200 млн евро на развитие сельского хозяйства

Новости » Экономика   

Планируется развивать малый и средний бизнес

Украина получит 200 млн евро от Международного банка реконструкции и развития на развитие сельского хозяйства. Программа будет направлена на расширение участия малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, соглашение о займе в рамках "Программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" заключили в августе прошлого года, а 20 мая этого года, после внутригосударственных процедур, соглашение вступило в силу.

"Программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке и производстве товаров", - говорится в сообщении.

Программой планируется:

  • создать Государственный аграрный реестр и открытый к нему доступ широкой общественности;
  • провести инвентаризацию земель государственной собственности и внести сведения о них в Государственный земельный кадастр;
  • разработать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных общин;
  • провести спутниковое картографирование территории Украины;
  • создать автоматизированную систему оповещения относительно изменений в Государственном земельном кадастре;
  • повысить осведомленность владельцев и пользователей земельных участков относительно прав на землю и способов их защиты;
  • усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС и лучших мировых практик;
  • разработать и ввести в эксплуатацию интерактивную информационную систему о безопасности пищевых продуктов и требований рынков экспорта.

Реализовывать проект будут люди из Минэкономики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпотреблужбы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют первую в истории сельскохозяйственную перепись.

Кроме того, ранее в Украину поступил первый транш кредита МВФ на 2,1 млрд долларов.

Автор: Максим Зайченко

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