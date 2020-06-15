Украина получит 200 млн евро на развитие сельского хозяйства

Планируется развивать малый и средний бизнес
Украина получит 200 млн евро от Международного банка реконструкции и развития на развитие сельского хозяйства. Программа будет направлена на расширение участия малых и средних предприятий в сельскохозяйственном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Как отмечается, соглашение о займе в рамках "Программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство Украины" заключили в августе прошлого года, а 20 мая этого года, после внутригосударственных процедур, соглашение вступило в силу.
"Программа позволит Украине смягчить отдельные ограничения на пути к росту участия частного сектора, в частности, малых и средних предприятий, в сельскохозяйственном рынке и производстве товаров", - говорится в сообщении.
Программой планируется:
Реализовывать проект будут люди из Минэкономики, Минрегиона, Минюста, Госгеокадастра, Госпотреблужбы.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине планируют первую в истории сельскохозяйственную перепись.
Кроме того, ранее в Украину поступил первый транш кредита МВФ на 2,1 млрд долларов.
Автор: Максим Зайченко