В Украине планируют первую в истории сельскохозяйственную перепись

Фото: Дойка коров (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Госстате хотят знать точное число коров и площади под картофелем

В Украине намерены провести первую в истории страны сельскохозяйственную перепись. Планируют узнать численность животных, а также виды культур, которые выращивают в домохозяйствах.

Об этом во время встречи с журналистами сказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

Вернер напомнил, что в Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи.

"У нас была в 2001 году Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации", - сказал он.

По его словам, цель такой переписи - построение грамотной государственной политики в сельском хозяйстве. При этом речь идет исключительно о домохозяйствах.

"Нам нужно знать, сколько у нас коров, каких животных держат люди, какие культуры выращивают. Как узнать весь это потенциал в сельском хозяйстве? Эта перепись делается, как и Всеукраинская перепись, для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать, а что нет, что развивается хорошо и без дотаций", - сказал глава Госстата.

Онлайн з головою Держстату Ігорем Вернером Як працює Держстат України, як українська статистика наближається до європейської, чи буде перепис населення по реєстрах та чи моніторить Україна виконання Цілей сталого розвитку? Голова Держстату Ігор Вернер відповів на питання журналістів. Опубліковано Державна служба статистики України Четвер, 4 червня 2020 р.

Напомним, ранее в Кабмине заявляли, что из-за вспышки коронавируса Всеукраинская перепись населения вряд ли пройдет даже в 2021 году.

Отметим, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина заявила, что перепись населения является необходимым диагнозом обществу.

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Автор: Александр Белоус