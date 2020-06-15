Україна отримає 200 млн євро на розвиток сільського господарства

Планується розвивати малий і середній бізнес
Україна отримає 200 млн євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на розвиток сільського господарства. Програма буде спрямована на розширення участі малих і середніх підприємств у сільськогосподарському ринку.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Як зазначається, угоду про позику в рамках "Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство України" уклали в серпні минулого року, а 20 травня цього року, після внутрішньодержавних процедур, угода набула чинності.
"Програма дозволить Україні пом'якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектору, зокрема, малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку та виробництві товарів", - йдеться в повідомленні.
Програмою планується:
Реалізовувати проект будуть люди з Мінекономіки, Мінрегіону, Мін'юсту, Держгеокадастру, Держспоживслужби.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують перший в історії сільськогосподарський перепис.
Крім того, раніше в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ на 2,1 млрд доларів.
Автор: Максим Зайченко