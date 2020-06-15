Україна отримає 200 млн євро на розвиток сільського господарства

Україна отримає 200 млн євро від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на розвиток сільського господарства. Програма буде спрямована на розширення участі малих і середніх підприємств у сільськогосподарському ринку.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається, угоду про позику в рамках "Програми прискорення приватних інвестицій в сільське господарство України" уклали в серпні минулого року, а 20 травня цього року, після внутрішньодержавних процедур, угода набула чинності.

"Програма дозволить Україні пом'якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектору, зокрема, малих і середніх підприємств, у сільськогосподарському ринку та виробництві товарів", - йдеться в повідомленні.

Програмою планується:

створити Державний аграрний реєстр і відкритий до неї доступ широкої громадськості;

провести інвентаризацію земель державної власності та внести відомості про них до Державного земельного кадастру;

розробити методологію розробки планів землекористування для об'єднаних територіальних громад;

провести супутникове картографування території України;

створити автоматизовану систему оповіщення щодо змін у Державному земельному кадастрі;

підвищити обізнаність власників і користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;

посилити систему державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог ЄС та кращих світових практик;

розробити та ввести в експлуатацію інтерактивну інформаційну систему про безпеку харчових продуктів та вимог ринків експорту

Реалізовувати проект будуть люди з Мінекономіки, Мінрегіону, Мін'юсту, Держгеокадастру, Держспоживслужби.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні планують перший в історії сільськогосподарський перепис.

Крім того, раніше в Україну надійшов перший транш кредиту МВФ на 2,1 млрд доларів.