Украина получила двенадцатое золото на Европейских играх

Украинский боксер Александр Хижняк завоевал 12-е золото для Украины на вторых Европейских играх в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Как сообщается, украинец Хижняк победил в финале итальянского боксера Сальваторе Кавалларо со счетом 5:0 и стал чемпионом Европейских игр. Хижняк выступал в весовой категории до 75 кг.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, принес Украине золотую медаль на II Европейских играх в Минске. Беленюк, который выступает в весовой категории до 87 кг, в финале встретился с Исламом Аббасовым, представителем Азербайджана. Украинский спортсмен одержал победу со счетом 3:1.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина завоевала золотую медаль по боксу на Европейских играх в Минске. В финальном поединке украинскому боксеру Виктору Вихристу противостоял Мураду Алиев, который представлял Францию, Вихрист победил со счетом 4:1, при этом арбитру пришлось остановить бой в третьем раунде из-за рассечения у украинского боксера.

Кроме того, Украина завоевала второе "серебро" в гребле на Европейских играх. Украинские спортсмены победили российских гребцов, возглавили медальную тройку каноисты из Румынии Виктор Махалакі и Кирила Каталин.