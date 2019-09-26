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Украина получила самый большой пакет поддержки в истории ЕС, - Еврокомиссия

Новости » Политика    26.09.2019 - 16:22
Украина получила самый большой пакет поддержки в истории ЕС, - Еврокомиссия
Иллюстративное фото (csamir.com)

С 2014 года Европейский союз привлек более 15 млрд евро на поддержку реформ в Украине

Европейская комиссия заявила, что предоставила Украине за последние пять лет наибольший пакет поддержки за всю историю Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Еврокомиссия не предоставила официального заявление по итогам обнародованной стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, где обсуждалась недостаточная поддержка Украины со стороны ЕС. Несмотря на это официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руиз Де Гордежуела заявил о беспрецедентной поддержке Украины со стороны ЕС.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки за всю историю Европейского Союза. Как твердый сторонник Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные вызовы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные реформаторские усилия после революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми учреждениями привлек более 15 млрд евро грантов и займов на поддержку процесса реформ", - заявил представитель Еврокомиссии.

По словам Гордежуелы, ЕС полностью поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины назвали критику ЕС во время разговора между Зеленским и Трампом "рабочим процессом большой политики".

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