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Украина получила право провести отбор на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Новости » Спорт    23.04.2019 - 22:55
Украина получила право провести отбор на чемпионат Европы по баскетболу 3х3

Еще два квалификационных этапа пройдут в Латвии и Румынии

Украина получила право на проведение отбора на чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Еще два квалификационных этапа к чемпионату Европы 2019 пройдут в Латвии (Рига) и Румынии (Констанция).

"FIBA 3x3 удовлетворила заявку ФБУ на проведение одной из трех квалификаций к чемпионату Европы. В соответствии с международным календаря она состоится в Киеве 29-30 июня. Соревнования будут проходить на Софийской площади и должны стать очередным этапом развития этого Олимпийского вида спорта в Украине", - говорится в сообщении.

Квалификация к чемпионату Европы по баскетболу 3х3 станет первым официальным турниром на территории Украины с участием национальных сборных.

В киевской квалификации примут участие 10 мужских команд (Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия, Австрия, Босния и Герцеговина) и 9 женских (Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия , Австрия).

До финального турнира чемпионата Европы по квалификации выходят первые две команды.

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