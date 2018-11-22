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Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евро-2019

Новости » Спорт    22.11.2018 - 13:51
Женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евро-2019
Фото: (fbu.ua)

В отборочном турнире команда выиграла 4 из 6 матчей

Женская национальная сборная Украины квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, который с 27 июня по 7 июля 2019 будут принимать Латвия и Сербия. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежи и спорта Украины.

В отборочном турнире команда Горана Бошковича выиграла 4 из 6 матчей. Украинские баскетболистки вошли в число шести лучших команд, занявших вторые места в своих группах.

В континентальном первенстве в следующем году примут участие 16 команд: Беларусь, Бельгия, Чехия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

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