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Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира-2019 по баскетболу

Новости » Спорт    23.04.2019 - 13:55
Украинский арбитр будет работать на чемпионате мира-2019 по баскетболу
Фото: Сергей Защук (fbu.ua)

ФИБА включила Защука в список рефери

Украинский арбитр Сергей Защук будет работать на матчах чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

ФИБА включила его в список рефери, которые будут работать на этих соревнованиях. Финальный турнир ЧМ-2019 будет проходить с 31 августа по 5 сентября в восьми городах Китая.

Сборная Украины не смогла преодолеть квалификационный барьер и не будет выступать в Китае.

Сергей Защук также работать на матчах Финала четырех Лиги чемпионов ФИБА, которые состоятся 3-5 мая в бельгийском Антверпене.

Напомним, женская сборная Украины по баскетболу пробилась на Евро-2019.

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