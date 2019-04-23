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Україна виборола право провести відбір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

Новини » Спорт    23.04.2019 - 22:55
Україна виборола право провести відбір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3

Ще два кваліфікаційні етапи до чемпіонату Європи 2019 відбудуться у Латвії та Румунії

Україна отримала право на проведення кваліфікації чемпіонату Європи-2019 з баскетболу 3х3, яка відбудеться в Києві у червні. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Ще два кваліфікаційні етапи до чемпіонату Європи 2019 відбудуться у Латвії (Рига) та Румунії (Констанція).

"FIBA 3x3 задовільнила заявку ФБУ на проведення однієї з трьох кваліфікацій до чемпіонату Європи. Відповідно до міжнародного календаря вона відбудеться у Києві 29-30 червня. Змагання відбуватимуться на Софійській площі та мають стати черговим етапом розвитку цього Олімпійського виду спорту в Україні", - йдеться в повідомленні.

Кваліфікація до чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 стане першим офіційним турніром на території України за участю національних збірних.

У київській кваліфікації візьмуть участь 10 чоловічих команд (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія та Боснія і Герцеговина) та 9 жіночих (Україна, Чехія, Естонія, Білорусь, Литва, Швеція, Данія, Хорватія, Австрія).

До фінального турніру чемпіонату Європи з кваліфікації виходять перші дві команди.

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