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Украина получила японский льготный кредит на 500 млн долларов

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина получила дополнительные 65 млрд японских йен (около 500 млн долларов) льготного кредита в рамках кредитного соглашения с Японией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что средства направлены в государственный бюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения.

Япония предоставила кредит на льготных условиях: срок погашения - 30 лет, в том числе, льготный период - 10 лет; процентная ставка - 1% годовых.

Соглашение с Японским агентством международного сотрудничества было подписано 7 июня. До этого 24 мая Украина уже получила льготный кредит на 100 млн долларов.

Напомним, ранее Евросоюз согласовал предоставление Украине нового пакета финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

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