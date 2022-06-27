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Україна отримала японський пільговий кредит на 500 млн доларів

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (близько 500 млн доларів) пільгового кредиту в рамках кредитної угоди з Японією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Повідомляється, що кошти спрямовані до державного бюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних витрат, охорони здоров'я.

Японія надала кредит на пільгових умовах: термін погашення - 30 років, в тому числі, пільговий період - 10 років; процентна ставка - 1% річних.

Угода з Японським агентством міжнародного співробітництва була підписана 7 червня. До цього 24 травня Україна вже отримала пільговий кредит на 100 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Євросоюз погодив надання Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

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