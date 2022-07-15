Украина получила первые дальнобойные системы M270

"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - отметил он.

Что известно об M270

Универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.

Фото: пусковая система M270 (GettyImages)

M270 применяют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей и командных пунктов.