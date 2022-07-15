Украина получила первые дальнобойные системы M270

Украина получила первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова.
"В семействе дальнобойного вооружения ВСУ пополнение: прибыли первые РСЗО M270! Они станут хорошей компанией для HIMARS на поле боя. Спасибо нашим партнерам. Нет пощады врагу", - отметил он.
Универсальные пусковые установки M270 используются в качестве РСЗО и для запуска тактических ракет. Минимальная дальность стрельбы - 2 000 метров, максимальная - от 40 000 до 80 000 метров в зависимости от типа снаряда. Тактические ракеты ATACMS способны бить на расстояние до 220 километров.
Фото: пусковая система M270 (GettyImages)
M270 применяют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей и командных пунктов.
Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270.
Кроме того, поставить эти системы обещала и Великобритания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.