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Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270

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Осло, Среда 29 июня 2022 13:00
Норвегия передаст Украине три ракетные системы M270 Фото: Украина получит от Норвегии MLRS M270 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия согласовала передачу Украине трех ракетных систем MLRS M270. Для этого страна сотрудничает с Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Норвегии.

Глава оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам заявил, что Норвегия предоставит установки, которые находятся на хранении. Техника нуждается в модернизации. Поэтому Норвегия договорилась с Великобританией, чтобы они их модернизировали для дальнейшей отправки в Украину.

Всего в Норвегии на хранении находятся 12 ракетных систем. Также Украина получит еще 5 тысяч гранат.

Стоит отметить, что M270 - это гусеничная реактивная установка, которая может вести огонь на дистанцию от 32 до 300 км, в зависимости от ракеты. Их используют для уничтожения закрытых огневых позиций, легкобронированных целей, командных пунктов.

Напомним, ранее Великобритания заявила, что предоставит Украине ракетные системы M270 и боеприпасы к ним.

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