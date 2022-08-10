Україна отримала відстрочку по зовнішньому боргу на 20 млрд доларів, - Reuters

Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними журналістів, іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на 20 мільярдів доларів.

Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі за 13 українськими суверенними облігаціями.