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Україна отримала відстрочку по зовнішньому боргу на 20 млрд доларів, - Reuters

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Середа 10 серпня 2022 19:42
Україна отримала відстрочку по зовнішньому боргу на 20 млрд доларів, - Reuters Фото: Україна отримала відстрочку по зовнішньому боргу на 20 мільярдів доларів, - Reuters (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Закордонні кредитори України, аби не допустити дефолту в країні, відтермінували виплати по зовнішньому боргу на 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, іноземні кредитори відгукнулись на прохання України та заморозили на два роки виплати за міжнародними облігаціями майже на 20 мільярдів доларів.

Reuters повідомляє, що у зв'язку з відсутністю ознак припинення вогню, майже через шість місяців після початку російського вторгнення 24 лютого, власники облігацій погодилися відкласти суверенні відсотки та капітальні платежі за 13 українськими суверенними облігаціями.

Нагадаємо, що раніше уряд схвалив постанову щодо дворічної відстрочки на виплату зовнішніх боргів.

Частина західних урядів також звертались до власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.

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