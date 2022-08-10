Украина получила от оккупантов еще 16 тел защитников Мариуполя

Украина получила от россиян еще 16 тел погибших военнослужащих, оборонявших Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патронатной службы "Ангелы Азова" .

По данным службы, в Киев прибыли еще 16 тел военных, погибших в боях за Мариуполь. Патронатная служба вместе с полицейскими, работниками морга, судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.

"Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с патронатной службой оперативно информировать семьи павших героев в случае выявленных совпадений ДНК", - говорится в сообщении.