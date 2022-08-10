Украина получила от оккупантов еще 16 тел защитников Мариуполя
Украина получила от россиян еще 16 тел погибших военнослужащих, оборонявших Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Патронатной службы "Ангелы Азова".
По данным службы, в Киев прибыли еще 16 тел военных, погибших в боях за Мариуполь. Патронатная служба вместе с полицейскими, работниками морга, судмедэкспертами и криминалистами проводит осмотр и регистрацию тел.
"Следователи Шевченковского отдела Национальной полиции вместе с патронатной службой оперативно информировать семьи павших героев в случае выявленных совпадений ДНК", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Украина уже получала тела погибших при обороне Мариуполя. Во время обмена были получены останки 160 военных.
При следующем обмене Украина смогла забрать тела еще 64 погибших воинов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.