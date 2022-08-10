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Україна отримала від окупантів ще 16 тіл оборонців Маріуполя

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Україна, Середа 10 серпня 2022 19:10
Україна отримала від окупантів ще 16 тіл оборонців Маріуполя Фото: Україна отримала від окупантів ще 16 тіл оборонців Маріуполя (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна отримала від росіян ще 16 тіл загиблих військовослужбовців, які обороняли Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патронатної служби "Янголи Азову".

За даними служби, до Києва прибули ще 16 тіл військових, які загинули у боях за Маріуполь. Патронатна служба разом з поліцейськими, працівниками моргу, судмедекспертами та криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл.

"Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Україна вже отримувала тіла загиблих при обороні Маріуполя. Під час обміну було отримано останки 160 військових.

Під час наступного обміну Україна змогла забрати тіла ще 64 загиблих воїнів.

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