Фото: Україна отримала від окупантів ще 16 тіл оборонців Маріуполя (Getty Images)

Україна отримала від росіян ще 16 тіл загиблих військовослужбовців, які обороняли Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Патронатної служби "Янголи Азову".

За даними служби, до Києва прибули ще 16 тіл військових, які загинули у боях за Маріуполь. Патронатна служба разом з поліцейськими, працівниками моргу, судмедекспертами та криміналістами проводить огляд та реєстрацію тіл. "Слідчі Шевченківського відділу Національної поліції разом з Патронатною службою оперативно інформуватимуть сім'ї полеглих героїв у разі виявлених співпадінь ДНК", - йдеться у повідомленні.