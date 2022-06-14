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Обмен телами: Украина вернула еще 64 погибших защитников "Азовстали"

Новина українською →
Запорожская область, Вторник 14 июня 2022 12:27
Обмен телами: Украина вернула еще 64 погибших защитников "Азовстали" Фото: Украина вернула еще 64 погибших защитников "Азовстали" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украина вернула 64 погибших защитников "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина ссылку на официальный сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По информации ведомства, соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве Минреинтеграции, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Сейчас процесс возвращения тел погибших украинских армейцев продолжается и происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Напомним, что во время первого обмена удалось вернуть 160 человек, погибших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Из них 52 погибших - бойцы полка "Азов".

Добавим, добавим также 8 июня Россия и Украина совершили еще один обмен телами погибших солдат. На территорию нашей страны вернули тела 50 павших героев.

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Азовсталь Мариуполь Запорожская область
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