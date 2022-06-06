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Стало известно, сколько погибших бойцов с "Азовстали" передала Россия

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 06 июня 2022 23:26
Стало известно, сколько погибших бойцов с "Азовстали" передала Россия Фото: Россия передала 160 тел погибших на Азовстали (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты передали украинской стороне останки 160 человек, погибших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Из них 52 погибших - бойцы полка "Азов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Украина и Россия обменялись телами на линии фронта в Запорожской области. Каждая сторона получила по 160 комплектов останков.

По словам пресс-секретаря полка Анны Головко, все переданные россиянами тела были извлечены из руин "Азовстали". Как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов.

Напомним, 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих в формате "160 на 160".

Как отметил брат одного из пропавших без вести бойца "Азова", в военный госпиталь в Киеве были доставлены как минимум два грузовика с телами, часть из которых сильно обгорела.

Согласно последним данным, в российском плену находятся 2 439 защитников Мариуполя.

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Азовсталь
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