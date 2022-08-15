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Украина получила от Латвии четыре вертолета

Фото: Украина получила от Латвии четыре вертолета (twitter.com/Pabriks)
Автор: Елизавета Драбкина

Латвия передала Воздушным силам ВСУ четыре вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.

"Воздушные силы Украины только что получили 4 вертолета, подаренные Латвией, которые вскоре войдут в авиационный парк ВСУ", - написал он.

Пабрикс подчеркнул, что поддержка Украины западными странами не должна прекращаться, пока наше государство не освободит всю свою территорию от российских захватчиков.

Напомним, в конце июля правительство Латвии поддержало предложение Минобороны по предоставлению дополнительной военной помощи Украине.

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ЛатвияВоздушные силы Украины