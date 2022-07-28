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Украина получит от Латвии новый транш военной помощи

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Украина, Четверг 28 июля 2022 14:23
Украина получит от Латвии новый транш военной помощи Фото: ранее Латвия уже поставляла Украине ЗРК "Stinger" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 28 июля правительство Латвии поддержало предложение Министерства обороны об оказании дополнительной военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Артиса Пабрикса.

"Кабмин поддержал сегодня утром предложение Минобороны оказать дополнительную военную поддержку Украине", - написал он.

Как пишет Delfi, решение по этому вопросу принималось на внеочередном заседании Кабинета министров в закрытом формате.

При этом, в министерстве не прокомментировали, какая именно поддержка будет оказана Украине.

В целом, по данным издания, Латвия оказала Украине военную поддержку на сумму более 200 млн евро, предоставив оружие и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы "Stinger".

Ранее Латвия призвала усилить военную поддержку Украины и предоставить больше современного вооружения. В частности, речь идет о ракетных системах HIMARS.

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