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Україна отримала від Латвії чотири гелікоптери

Фото: Україна отримала від Латвії чотири гелікоптери (twitter.com/Pabriks)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Латвія передала Повітряним силам ЗСУ чотири гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса.

"Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ", - написав він.

Пабрікс наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки наша держава не звільнить усю свою територію від російських загарбників.

Нагадаємо, наприкінці липня уряд Латвії підтримав пропозицію Міноборони щодо надання додаткової військової допомоги Україні.

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