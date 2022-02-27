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Украина получила гуманитарную помощь от Китая и еще двух стран

Автор: Антон Федорцив

Министерство социальной политики отчиталось о получении гуманитарной помощи из Германии, Китая и Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Грузы поступили во Владимир-Волынский, Львов, Запорожье и Бердичев. Быстрому поступлению гуманитарной помощи способствовало изменение порядка признания грузов.

"Да, во Владимир-Волынский из Германии поступило более 20 тонн гуманитарной помощи, во Львов 5 тонн, в Умань из Китая – около 9 тонн, в Запорожье из Франции – более 13 тонн, в Бердичев из Германии – 5 тонн", – говорится в заявлении министерства.

В грузах помощь для удовлетворения первоочередных потребностей людей в продуктах питания, одежде, средствах для оказания первой медицинской помощи. Вскоре в Украину поступят новые грузы на несколько тысяч тонн для территориальной обороны: бронежилеты, рации, каски, палатки, одеяла, карематы, спальные мешки, сухие туалеты, резиновые перчатки.

Напомним, что Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией на реке Припять.

К слову, ранее Италия решила предоставить 110 миллионов финансовой помощи Украине.

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