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Україна отримала гуманітарну допомогу від Китаю і ще двох країн

Автор: Антон Федорців

Міністерство соціальної політики відзвітувало про отримання гуманітарної допомоги з Німеччини, Китаю та Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Вантажі надійшли до Володимир-Волинського, Львова, Запоріжжя і Бердичева. Швидкому надходженню гуманітарної допомоги посприяла зміна порядку визнання вантажів.

"Так, до Володимир-Волинського з Німеччини надійшло більше 20 тон гуманітарної допомоги, до Львова 5 тон, до Умані з Китаю – близько 9 тон, до Запоріжжя з Франції – більше 13 тон, до Бердичева з Німеччини – 5 тон", – йдеться у заяві міністерства.

У вантажах допомога для задоволення першочергових потреб людей у продуктах харчування, одязі, засобах для надання першої медичної допомоги тощо. Невдовзі до України надійдуть нові вантажі на декілька тисяч тон для територіальної оборони: бронежилети, рації, каски, намети, ковдри, каремати, спальні мішки, сухі туалети, гумові рукавички.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський погодився на перемовини з Росією на річці Прип'ять.

До слова, раніше Італія вирішила надати 110 мільйонів фінансової допомоги Україні.

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