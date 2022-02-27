Україна отримала гуманітарну допомогу від Китаю і ще двох країн

Вантажі надійшли до Володимир-Волинського, Львова, Запоріжжя і Бердичева. Швидкому надходженню гуманітарної допомоги посприяла зміна порядку визнання вантажів.

"Так, до Володимир-Волинського з Німеччини надійшло більше 20 тон гуманітарної допомоги, до Львова 5 тон, до Умані з Китаю – близько 9 тон, до Запоріжжя з Франції – більше 13 тон, до Бердичева з Німеччини – 5 тон", – йдеться у заяві міністерства.

У вантажах допомога для задоволення першочергових потреб людей у продуктах харчування, одязі, засобах для надання першої медичної допомоги тощо. Невдовзі до України надійдуть нові вантажі на декілька тисяч тон для територіальної оборони: бронежилети, рації, каски, намети, ковдри, каремати, спальні мішки, сухі туалети, гумові рукавички.