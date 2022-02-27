Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи

Министр экономии Италии Луиджи Ди Майо сообщил о выделении Украине срочной помощи в размере 110 млн евро. Деньги будут выделены немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ди Майо в Twitter .

"Мы только что подписали резолюцию, которая предусматривает немедленную выплату 110 миллионов евро правительству Киева, как конкретное выражение солидарности Италии и поддержки народа, с которым мы поддерживаем братские отношения", - написал он.

Напомним, Украина рассчитывает на финансовую поддержку десятка стран для стабильной работы ее экономики и банковской системы. Центральный банк Польши выделил на условиях валютного свопа Нацбанку Украины почти 1 млрд долларов на поддержку резервов.

США также заявили о планах предоставить Украине финансовую поддержку, часть которой будет израсходована на нужды обороны. О готовности выделить финансирование говорили также власти Франции, Германии и других стран ЕС.

Кроме того, Нацбанк и Минфин просят МВФ представить Украине экстренное финансирование для поддержки в условиях военного положения.