Україна отримала ще два літаки військової допомоги від США

Фото: ще два літаки США прибули в Україну (twitter.com/USEmbassyKyiv)

У неділю, 13 лютого, стало відомо про прибуття в Україну ще двох літаків з американською військовою допомогою. Літаки прибули сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США.