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США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы

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Воскресенье 13 февраля 2022 02:49
США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы Фото: США передали Нацполиции автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы (mvs.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Представители отдела технической помощи правоохранительным органам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине передали подразделениям особого назначения Нацполиции КОРД автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы. Передача автомобилей на базе Mercedes-Benz Sprinter и снаряжения прошли в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка устойчивого развития подразделений особого назначения "КОРД" Национальной полиции Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Нам передали оптические прицелы, баллистические калькуляторы и специализированные автомобили, которые будут использоваться для борьбы с преступностью, и тактические приборы ночного видения", - сказал первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов.

По его словам, этот транспорт и снаряжение улучшат технические возможности подразделений "КОРД". Это будет способствовать выполнению спецназовцами задач в рамках антитеррористической деятельности и обезвреживания преступных элементов, в частности - преступных группировок, "воров в законе", борьбы с наркопреступностью.

По словам старшего советника по реформированию правоохранительных органов отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Фрэнка Херберта, поддержка проекта продолжается с 2015 года. "Мы рады поддерживать специальное подразделение "КОРД", которое проводит в Украине тяжелые, сложные полицейские операции для защиты людей Украины и для обеспечения общественного порядка", - сообщил Фрэнк Херберт.

В ходе мероприятия его участники обсудили дальнейшее сотрудничество в формате проведения тренингов для украинских полицейских. Такие учения помогут повысить уровень готовности спецназовцев к выполнению служебных заданий.

Ранее мы писали, что США выводят из Украины инструкторов Нацгвардии.

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