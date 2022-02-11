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"Птицы прилетают". Украина получила от США новую партию боеприпасов - их уже 1300 тонн

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 14:35
"Птицы прилетают". Украина получила от США новую партию боеприпасов - их уже 1300 тонн Фото: Украина получила от США новую партию боеприпасов (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину прибыл очередной 90-тониый груз боеприпасов от США. Их общее количество уже составляет 1300 тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.

"Птицы прилетают, как будто возвращаются из теплых краев! Сегодня поступило еще 90 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов Америки для Вооруженных Сил Украины. Общий вес военной помощи от США на данный момент достигает 1300 тонн!"- написал он.

Напомним, ночью в Украину прибыл 14-й авиарейс с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и 1200 тонн оборудования от США.

Отметим, что Минобороны анонсировало 45 рейсов в Украину с оружием от США.

Ранее стало известно, что в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с военной помощью от Британии. Воздушное судно доставило грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ.

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