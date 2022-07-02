HIMARS меняют баланс. Есть первые результаты применения в Украине, - NYT

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже меняют баланс сил на войне в Украине. Благодаря им Вооруженные силы получили возможность увеличить дальность и точность ударов по объектам на оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT .

Как рассказал командир артиллерийской батареи Валентин Коваль, ситуация изменилась на прошлой неделе, когда его подразделение получило HIMARS.

В темное время суток его бойцы вывели ракетную установку на позицию, набрали координаты и нажали кнопку пуска. По словам Коваля, который командует двумя батареями HIMARS, шесть ракет попали по российским позициям и в значительной степени уничтожили их.

Операторы HIMARS отмечают, что они удвоили проникновение на территорию, которая удерживается Россией, с большей точностью и меньшим риском для себя.

"Эти HIMARS очень сильны. Они позволяют нам максимально вставлять им палки в колеса. Для нас это огромное преимущество. У России нет ничего подобного", - добавил Коваль.

Отметим, на сегодня в Украину уже доставлено четыре батареи американских РСЗО, еще четыре ожидаются к середине июля. Поставка этих систем рассматривается как возможность уравнять силы с противников, у которого больше оружия и личного состава.

Преимущество над россиянами

Каждый HIMARS выпускает шесть высокоточных ракет с дальностью до 80 километров, что позволяет наносить удары по российским командным пунктам, складам с боеприпасами и горючим, а также по скоплениям войск в тылу.

РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые есть на вооружении у России, по сравнению с ними неточны и требуют много времени для наведения. Кроме того, эти системы не бронированы, с трудом маневрируют и часто ломаются, подвергая операторов риску контратаки.

HIMARS меньше по размеру и маневреннее, что помогает прятаться от разведки противника. Экипажи работают внутри бронированной кабины. И данные системы быстрые: остановившись, они могут начать запуск ракет в течение двух-трех минут и сняться с места двигаться через 20 секунд после стрельбы.

"Вы нажимаете три кнопки. Несколько секунд, и система готова к стрельбе. У меня не хватит пальцев, чтобы пересчитать все преимущества HIMARS", - подчеркивает Коваль.

Удары по важным целям

Другой ночью он направлял каждую систему в разные точки запуска в скоординированной атаке 24 ракетами на российские позиции. Ракеты пронеслись по небу и через несколько мгновений установки уже возвращались в безопасное место. На следующий день появилось видео с горящим российским штабом в Изюме. По словам Коваля, 17 российских военнослужащих были убиты, в том числе полковник и два майора. Еще более 20 военных были ранены, многие машины уничтожены.

Несколько дней спустя HIMARS нанес удар по российским военным казармам, что привело к тяжелым потерям. Во время третьей атаки все четыре установки были нацелены на позиции противника в одном городе. Еще один удар был нанесен по россиянам в Зимогорье (Луганская область) примерно в 50 км от линии фронта.

Из-за высокой стоимость в 155 000 долларов за ракету ВСУ сосредотачивают огневую мощь на особо важных целях, таких как военные штабы, склады оружия и казармы, а не на отдельных российских танках или артиллерийских системах. Ожидается, что такая тактика заставит Москву отводить силы с линии фронта, что еще больше усложнит и без того напряженную логистику.

Киев просит у Вашингтона возможность наносить еще более глубокий удар по удерживаемой Россией территории, но пока администрация президента США Джо Байдена не сообщала, что предоставит тактические ракеты, которые могут бить на 300 километров.

"Мы мечтаем иметь для HIMARS боеприпасы большей дальности, чтобы поражать более значимые цели", - добавил Коваль.

В списке желаний украинского лейтенанта российские взлетно-посадочные полосы и командные пункты, а также мост, который Россия построила после оккупации Крыма в 2014 году.