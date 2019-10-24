Украина получила безвиз со страной Карибского моря

Украина и Доминика 13 ноября в двухстороннем порядке отменяют визовые режимы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Министерства иностранных дел Андрея Зайца в Twitter.

По его словам, 13 ноября вступает в силу соглашение о безвизовых режима между Украиной и Доминикой.

Соглашение предусматривает бесплатные долгосрочные визы для пребывания в странах свыше 90 дней.

Напомним, Кабинет министров Украины расширил безвизовый режим Украины и Аргентины.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство одобрило соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости продолжения рассмотрения вопроса Японией относительно безвизового режима для украинцев. По его словам, это необходимо, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.