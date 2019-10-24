Україна отримала безвиз з країною Карибського моря

Україна і Домініка 13 листопада в двосторонньому порядку скасовують візові режими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення секретаря Міністерства закордонних справ Андрія Зайця Twitter.

За його словами, 13 листопада набуває чинності угода про безвізові режиму між Україною та Домінікою.

Угода передбачає безкоштовні довгострокові візи для перебування в країнах понад 90 днів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розширив безвізовий режим України та Аргентини.

Як писало РБК-Україна раніше, уряд схвалив угоду з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність продовження розгляду питання Японією щодо безвізового режиму для українців. За його словами, це необхідно, особливо напередодні Олімпійських ігор-2020.