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Украина получила 700 млн долларов от МВФ

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Украина, Среда 24 ноября 2021 15:58
Украина получила 700 млн долларов от МВФ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов. Средства увеличат резервы НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Национального банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко в Facebook.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долл. США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал он.

Напомним, МВФ принял решение о продлении программы Stand-By с Украиной до июня 2022 года. Фонд выделил украинскому правительству 700 млн долларов кредита.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что средства кредита МВФ на 700 млн долларов будут потрачены на покрытие дефицита государственного бюджета. Они будут направлены на погашение долгов или на социальные нужды.

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